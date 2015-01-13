Политолог о донецком аэропорте: ад, Рэмбо тихо курит в сторонке

Украинские силовики и бойцы добровольческих батальонов, которые защищают донецкий аэропорт и прикрывающий один из флангов поселок Пески – это настоящие герои, чей боевой дух очень высок.

Об этом научный директор Школы политической аналитики НаУКМА, профессор политологии Алексей Гарань рассказал на чате в "Главреде".

"Боевой дух очень высок. Наши бойцы - это настоящие герои. Рэмбо отдыхает! И это невозможно передать словами, тем более, что большая часть этих людей ушла в этот ад добровольно, а часть даже не имеет формального статуса", - рассказал политолог, который сам побывал в Песках.

По его словам, нашим бойцам необходимо четкое понимание, как отвечать на нарушения перемирия со стороны боевиков: "Тяжелое вооружение есть только у армии, действующей по приказам сверху. Я думаю, что мы должны действовать более решительно: если с той стороны идут атаки, то мы имеем давать им отпор всеми доступными средствами".

Комментируя вопрос о том, что его больше всего поразило в Песках и аэропорту, Гарань заметил: "Одно дело - видеть все это по телевидению, и другое – собственными глазами. Все ощущается гораздо обостреннее. По сравнению с нашими бойцами, Рэмбо тихо курит в сторонке".

Напомним, что этой ночью незаконные вооруженные формирования 12 раз применили реактивные системы залпового огня "Град", из которых обстреляли метеовышку донецкого аэропорта, населенные пункты Красногоровка, Невельское, по два раза Опытное и Пески, пять раз - Тоненькое.