На Донбассе воюют 8 тыс. российских солдат, еще 52 тыс. стоят на границе Украины - Турчинов

На оккупированной части Донбасса развернута военная группировка более 36 тысяч человек, из которых 8,5 тысячи - регулярные войска РФ. На границе с Россией в полной боевой готовности находится около 52 тысяч российских войск.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет УНИАН.

"На оккупированной части Донбасса развернута военная группировка - более 36 тысяч человек, среди которых 8,5 тысячи - регулярные войск России", - сказал Турчинов.

По его словам, что они имеют на вооружении 542 единиц танков, 990 боевых бронированных машин, артиллерийских систем, в том числе систем залпового огня 694 единицы.

Между тем, вдоль восточной части украинско-российской границы в полной боевой готовности находится около 52 тысяч российских войск со значительным наступательным потенциалом, добавил секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что они имеют свыше 300 танков, свыше 1800 боевых бронированных машин, свыше 750 артиллерийских систем и систем залпового огня, до 360 боевых самолетов и ударных вертолетов.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в специализированных учебных центрах в Перевальном (оккупированный Крым) и под Ростовом-на-Дону (РФ) заканчивается очередной цикл подготовки боевиков для действий на Донбассе.

Общая численность подготовленных боевиков превышает 3 000 человек. Данные силы террористов вольются в состав создаваемых централизованных вооружённых формирований так называемой "Новороссии"