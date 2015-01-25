В Красном Луче замечена колона "Градов", движутся в район Дебальцево - соцсети

Через Красный Луч Луганской области движется колонна "Градов".

Об этом сообщили в полку Азов на своей странице Вконтакте.

"Внимание! Наши информаторы сообщили, что через Красный Луч Луганской области движется колонна с градом. Как говорят очевидцы, едут в двух направлениях - западном и Юго-Западном. Очевидно боевики двигаются, в районы Снежного и Дебальцево Донецкой области2, - говорится в сообщении "Азова".

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что на участке Крымское – Славяносербск Луганской области продолжались бои между передовыми подразделениями украинских войск, обороняющими рубеж и плацдарм по р. Северский Донец, и пытающимися наступать формированиями боевиков и российских войск. Стороны активно обменивались артиллерийскими ударами.