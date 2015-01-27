Нужно ли Украине введение военного положения: оценки экспертов

После обстрела Мариуполя, в результате которого погибли 30 мирных граждан и более сотни пострадали, снова активно начал обсуждаться вопрос о целесообразности введения военного положения, по крайней мере, частичного – на территории Луганской и Донецкой областей. До трагических событий в Мариуполе глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что военное положение целесообразно вводить, когда Россия начнет широкомасштабную континентальную войну, и тогда же объявлять всеобщую мобилизацию. По его словам, с точки зрения тактики, решение о введении ВП сейчас ничего не даст – "ни танков, ни артиллерии, ни новых солдат", а все ресурсы для обороны государства сегодня есть у Президента и Генерального штаба.

Не видит смысла во введении ВП и советник Президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков. "Ведь военное положение – это перевод рельсов всей экономики страны только на войну. А еще мы должны помнить, что в нашей экономике вообще аховая ситуация. Нам нужны в том числе и кредиты того же Международного валютного фонда. А странам, где объявлено военное положение, никто кредиты не дает", – отметил он.

Пока что Кабинет министров ограничился решением о введении чрезвычайной ситуации на территории Луганской и Донецкой областей и режим повышенной готовности на территории всей Украины. Как объяснил премьер-министр Арсений Яценюк это сделано с целью полной координации всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и гражданской защиты населения. При этом глава правительства призвал не путать такой режим с введением чрезвычайного или военного положения.

Мнения опрошенных "Главредом" экспертов о целесообразности введения ВП разошлись. Одни убеждены, что это нужно было сделать еще в марте прошлого года, когда произошла аннексия Крыма, и что после этого было немало оснований для подобного решения, поэтому предполагать, что власть пойдет на это после обстрела Мариуполя, не стоит. При этом, по словам экспертов, введение военного положения будет означать декларацию того, что против Украины осуществляется военная агрессия со стороны России, а это в последствии упростит дело для украинской стороны, если она надумает обращаться в международные суды, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Другие эксперты говорят, что во введении военного положения согласно действующему законодательству не имеет смысла, поскольку закон (порядок введения ВП в Украине прописан в законе "О правовом режиме военного положения") устарел и не соответствует нынешним украинским реалиям, а потому может привести не к установлению порядка, а хаосу. При этом они отмечают, что отдельные элементы ВП уже действуют, благодаря принятым недавно изменениям к украинскому законодательству.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Решение о введении военного положения требует дискуссии. Однако оно запоздало уже месяцев на девять – ВП должно было быть введено с началом агрессии в Крыму, согласно украинскому законодательству. А когда сейчас звучат аргументы о целесообразно или нецелесообразности этого решения из уст наших официальных лиц, то возникают большие сомнения в их искренности. Откладывание этого шага можно было понять, когда была необходимость проведения президентских и парламентских выборов. А сейчас аргумент о якобы усложнении сотрудничества с МВФ в результате введения ВП – это абсолютное лукавство, потому что не в этом главная проблема. Главная проблема при получении кредитов от МВФ – это отсутствие реальных реформ, а не введение ВП.

Второй аргумент, который звучит – введение ВП приведет к существенным ограничениям прав граждан, изъятию техники у предприятий и т.д. Это тоже не совсем верно, и это тоже запугивание. В режиме проводимой АТО вводятся не менее существенные ограничения прав граждан. При этом есть перечень прав, согласно Конституции, на которые не накладываются ограничения ни в одном, ни в другом случае. Потому угроза для прав и свобод граждан – это тоже безосновательный аргумент.

Что даст введение военного положения сейчас? Вряд ли это позволит существенно продвинуться в решении тех проблем, которые существуют на данный момент: отсутствие четкой идеи о том, как разрешить этот конфликт, проблема ответственности командования за совершенно непрофессиональные решения, которые привели к существенным потерям. В этом я не вижу существенной перспективы улучшения.

Но, по крайней мере, введение военного положения даст определение сложившейся ситуации: это – не антитеррористическая операция, а война. Каковы позитивы от этого? Это существенно облегчит позицию украинской стороны относительно обвинений в том, что, к примеру, не выплачиваются пенсии населению оккупированных Донецкой и Луганской областей. Ведь в случае, если идет война, и территории оккупированы, ответственность за обеспечение населения на этих территориях возлагается на страну-оккупанта.

Также сейчас звучат заявления, полные возмущения, со стороны того же Лаврова – мол, а вы докажите, что это Россия воюет. Это – очень серьезный вопрос. Потому что если украинская сторона когда-то надумает обращаться в международные суды, чтобы привлечь Россию к ответственности, то возникнет совершенно логичный вопрос: так ведь Украина не объявляла РФ стороной-агрессором – какие претензии?

Следует отметить, что военное положение может вводиться как на всей территории страны, и так и на отдельной ее территории, то есть частичное. И сейчас речь идет о введении военного положения на той территории, которая уже оккупирована, а также на прилегающих территориях к зоне конфликта.

Кроме того, введение военного положения не является объявлением войны России. Это – декларация того, что против Украины осуществляется военная агрессия. Как на это может реагировать Россия? Россия и так нападает на Украину, поставляет оружие, обстреливает нашу территорию, захватывает в плен граждан Украины, наших военных. Что еще мы можем спровоцировать?

Сейчас сложно предполагать, что власть, наконец, решится ввести ВП, потому что, как я уже говорил, это должно было быть сделано с началом оккупации Крыма. Затем это было кстати, когда Президент выступал на параде в День Независимости – было бы уместно, если бы вместо той героической речи, он объявил военное положение. Уже было столько моментов, когда было целесообразно и необходимо ввести ВП, что я уж не знаю, что еще должно случиться. Если послушать Пашинского, который сказал, что вводить ВП будут, когда войска зайдут еще в какие-то области, то даже не знаю. Возможно, надо ждать, когда российские войска дойдут до дома Пашинского или Президента, и только это убедит их в том, что идет война.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский:

Военное положение надо было вводить уже давно. Однако – не на всей территории страны, а только в Луганской и Донецкой областях.

Если бы сейчас мы ввели ВП, то, с одной стороны, стало бы больше порядка, а с другой – для людей было бы много ненужных ограничений. Нам нужно думать над содержанием: наводить порядок, проводить разумную кадровую политику, прекратить врать и воровать. Это нам нужно в первую очередь, а потом уже вводить военное положение. Потому эта дискуссия сейчас некстати. Говорить нужно по содержанию, о том, что нужно делать в стране, а не спорить о том, как это назвать, каким термином.

Военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков:

Еще с июня прошлого года началась дискуссия о целесообразности введения военного положения. Я призываю прочесть действующий закон "О правовом режиме военного положения" и попытаться понять, возможна ли его реализация в нынешних условиях. Потому что в большинстве своем люди, которые говорят о необходимости введения военного положения, имеют представление о ВП, сформированное то ли советскими фильмами, то ли книгами, то ли воображением. И эти люди часто настаивают, что все происходящее – это результат того, что не введено военное положение. Но ВП – это не панацея в нынешних обстоятельствах.

Даже если бы началась широкомасштабная военная агрессия России, реализовать этот закон крайне сложно. Потому что этот закон списан с российского, советского законодательства, и его нужно существенно доработать, чтобы привести в соответствие с реалиями Украины. Если этого не сделать, введение военного положения только навредит, поскольку посеет хаос. И чтобы этого не случилось, люди, которые немного в этом понимают (в СНБО, в руководстве), еще с весны пошли путем внесения отдельных изменений в закон о борьбе с терроризмом. Так, еще в мае были внесены изменения относительно урегулирования участия Вооруженных Сил Украины в антитеррористической операции и ряд других уточнений.

В результате было разрешено ввести некоторые элементы военного положения. Недавние решения, принятые относительно пропускных режимов, и те, что будут приняты в результате заседания СНБО 25 января (этого можно ожидать, когда заговорили о каких-то структурах гражданско-военного сотрудничества). Это все направлено на создание комплекса мер, которые по сути, а не по форме, соответствуют режиму военного положения.

Если оценивать по сути уже принятых мер, то военное положение уже практически введено на отдельных территориях. Введение его по форме было бы желательно: это бы позволило системно решать все вопросы. А для этого необходимо вносить существенные изменения в действующее законодательство, в частности в закон "О правовом режиме военного положения", которыми детально были бы отработаны те изменения, которые были внесены в Конституцию, в действующее законодательство и те, что произошли в регионе.

В первую очередь, нужно уточнить роль Кабинета министров, который избегал своих обязанностей, касающихся вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннего обеспечения сектора безопасности. Почему у нас нет первого вице-премьера, который по распределению полномочий отвечает за вопросы оборонной безопасности? Почему многие вопросы не решаются в секретариате Кабмина (относительно мобилизации, усовершенствования государственного оборонного заказа)? Эксперты считают, что там есть лоббистские интересы, кому-то выгодно управлять этой ситуацией в ручном режиме. Какие интересы, кому это выгодно – не знаю. Но стоило бы спросить, почему забыли о назначении первого вице-премьера, который отвечает и за распределение полномочий, и за оборонный заказ, и за мобилизацию, когда формировали правительство.

А если просто ввести военное положение при нынешнем положении дел, то ничего не изменится.

Экс-замминистра обороны Украины, адмирал ВМС ВСУ Игорь Кабаненко:

Закон Украины "О правовом режиме военного положения" содержит один крайне важный аспект – создание при введении ВП военного командования. У нас это исключительно Генштаб, который несет ответственность за осуществление всех перечисленных в законе мер (введение комендантского часа, ограничение отдельных прав и свобод, направленность всей производственной деятельности на удовлетворение нужд ВСУ и т.д.). Военное командование несет полную ответственность за ту территорию, на которой все это применяется.

Почему я выделяю именно этот аспект? Потому что все остальное (ведение военных действий, применение оружия и т.д.) уже прописано в других, уже действующих, законных актах, касающихся ведения антитеррористической операции. Некоторые аспекты, связанные с ограничением прав и свобод, не введены. Но сейчас важнее создание военного командования, которое будет нести полную ответственность. Потому что сегодня ответственность весьма размыта: за что-то отвечают военные, за что-то СБУ, за что-то местные администрации. А вот общего руководства на определенной территории (зоне АТО и прилегающей к ней территории) нет.

Введение военного положения на территории, оккупированной боевиками и российскими военными, будет формальностью. Потому что там его невозможно осуществить и обеспечить. А вот в прилежащих районах к зоне АТО это возможно, и это дает определенный инструментарий жестких ограничений. На мой взгляд, внесение изменений в существующее законодательство об АТО или использование отдельных положений закона "О правовом режиме военного положения" целесообразно и необходимо. Целесообразно создание одной ответственной государственной институции, в данном случае Генштаб, который должен нести полную ответственность и за победы, и за поражения. Тогда все местные администрации и силовые структуры в этом регионе должны подчиняться Генштабу.

Введение ВП предусматривает много ограничений, и они должны применяться очень взвешенно и точечно. Нужно просчитать все плюсы и минусы. Например, вопрос перевода предприятий на обеспечение нужд ВСУ – необходимо выписать четкие механизмы, каким образом, за счет каких ресурсов будет обеспечиваться финансирование этого вопроса и т.д. То есть решение о введении ВП влечет за собой необходимость принятия других законодательных и подзаконных актов, а также решений Кабмина. Невозможно просто ввести правовой режим военного положения – его необходимо обеспечить другими решениями правительства и законодательными инициативами, чтобы он работал, а не оставался чисто на бумаге.