На внеочередном заседании Рады не приняты важные законопроекты – нардеп

Фракция "Народный фронт" заявляет о необходимости срочного принятия законов о Национальной гвардии, воинской дисциплине и запрете российской пропаганды, которые сегодня были фактически провалены во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Соответствующее заявление озвучил заместитель председателя фракции, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский.

Об этом Главреду сообщила пресс-служба "Народного фронта".

"Фракция "Народный фронт" с сожалением констатирует, что внеочередная сессия, которую собирали с такой помпой, которая должна дать ответы на те вызовы, которые за последние 12 дней появились на Востоке, не достигла ни одной своей задачи", - сказал он.

Пашинский отметил, что сегодня в повестке дня стояли важнейшие законопроекты, которые должны быть приняты - о Национальной гвардии, о военной дисциплине и о запрете российской пропаганды.

"Ни один из этих законопроектов не был принят", - сказал нардеп.

"Мы обращаемся ко всем руководителям фракций, народным депутатам, руководителям депутатских групп парламента: в условиях прямой открытой агрессии Российской Федерации мы должны понимать, что пиаром, заявлениями и декларациями мы войну не выиграем", - подчеркнул Пашинский.

По его словам, то, что произошло сегодня в Верховной Раде, является недопустимым.

"Наша фракция категорически не согласна с такими подходами, и мы требуем те законы, которые сегодня были фактически провалены, чтобы на следующей сессионной неделе они были в повестке дня, рассмотрены и приняты", - подчеркнул заместитель председателя фракции "Народный фронт".

"Если Верховная Рада видит свою функцию только в пиаре и демагогии, то так мы эту войну не выиграем. Сегодня мы были свидетелями того, как не надо работать. Надеемся, что соответствующие выводы будут сделаны, а законы приняты", - сказал он.