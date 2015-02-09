В Берлине стартовала встреча по Украине в "нормандском формате" - СМИ

В понедельник, 9 февраля, в Берлине (Германия) представители МИД стран так называемой "нормандской четверки" собрались на встречу относительно ситуации в Украине.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что мероприятие проходит в здании МИД ФРГ.

Обратим внимание, что РФ на встрече представляет замглавы внешнеполитического ведомства страны Григорий Карасин.

"…машины дипломатов въехали на территорию министерства, при этом никаких комментариев журналистам получить не удалось", - добавило агентство.

Стоит отметить, что в "нормандскую четверку" входят Россия, Германия, Франция и Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко, глава Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились 11 февраля в Минске (Беларусь) провести встречу по Донбассу в "нормандском формате".