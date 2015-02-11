Путин таки едет в Минск на переговоры по Украине в "нормандском формате"

В Кремле подтвердили участие президента РФ Владимира Путина в переговорах в Минске "нормандском формате" по ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

"Президент России Путин сегодня направляется с визитом в Минск, где он примет участие в переговорах в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Напомним, ожидается, что сегодня в Минске состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки" - Президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина.