Ротация под Новоазовском: русских солдат возвращают в РФ, в бой бросают наемников–оборванцев

В районе Мариуполя ситуация остается сложной, после отражения контратаки боевиков и российских войск в районе н.п.Саханка, подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ продолжили наступательные бои на Новоазовском направлении.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Противник перебросил на данный участок бронегруппу (4 танка и 4 ББМ) и наносит массированные огневые удары по передовым украинским подразделениям. В районе Саханки украинским подразделениям противостоят подразделения противника, укомплектованные российскими кадровыми военнослужащими, сообщает эксперт.

По его данным, в районе южнее Тельманово противник продолжает накапливать в экстренном порядке подразделения, перебрасываемые со стороны Старобешево и Амвросиевки (на данный момент - до 500 чел. личного состава, 15 ББМ, 3 танка, переброска сил и средств продолжается).

В районе Новоазовска отмечается своеобразная ротация: частично подразделения армии РФ из данного населенного пункта выводятся в Ростовскую область (РФ), вместо них с территории России заходят подразделения российских наемников (отмечается низкий уровень оснащения и экипировки данных формирований), добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе боев за село Широкино Донецкой области (находится под Мариуполем) бойцы батальона "Азов" уничтожили более 20 террористов и их гаубицу.

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