Боевики стягивают силы под Мариуполь, возможно наступление: карта зоны АТО

Спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что боевики стягивают технику и своих пособников на Мариупольское направление.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет УНИАН.

"На Мариупольском направлении происходит наращивание количества военной техники, вооружения и живой силы противника с целью возможного наступления на город Мариуполь", - сказал Лысенко.

Также, по его словам, боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО практически по всей линии разграничения.

Особенно интенсивными вооруженные провокации со стороны боевиков остаются в Ясиноватском районе Донецкой области - возле поселков Пески, Опытное, Водяное и Тоненькое. Обратим внимание, что бандиты активно применяли как минометы, так и реактивную артиллерию залпового огня, танки.

Кроме того, продолжаются провокации в районе поселка Широкино. "Боевики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия 10 раз обстреляли позиции сил АТО и предприняли неудачную попытку их штурма", - сказал спикер.

Между тем в Луганской области российско-террористические группировки обстреляли из "Града" город Попасная.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военный, а еще 40 бойцов были ранены.