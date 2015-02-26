Силы АТО начали отвод артиллерии по всей линии фронта

Сегодня, 26 февраля, украинские силовики начали отвод артиллерии калибром свыше 100 миллиметров по всей линии фронта.

Об этом сообщил глава пресс-центра АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.

За отводом техники наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"С сегодняшнего дня силы АТО начинают отвод артиллерийских систем по всей линии разграничения", - заявил Мотузяник.

Также он добавил, что сегодня идет "передислокация противотанковых артиллерийских систем МТ-12 "Рапира" на установленные новые места дислокации на расстояние не меньше 25 километров от согласованной линии".

Также он сообщил, что колонны к передислокации на новые позиции уже готовы, на месте находятся представители ОБСЕ, которые наблюдают за отводом.

Напомним, отвод артиллерии и тяжелой техники был предусмотрен Минскими соглашениями.

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