Силы АТО начали отвод артиллерии по всей линии фронта

Отвод артиллерии крупных калибров проходит под наблюдением миссии ОБСЕ.
Сегодня, 26 февраля, украинские силовики начали отвод артиллерии калибром свыше 100 миллиметров по всей линии фронта.
Об этом сообщил глава пресс-центра АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.
За отводом техники наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"С сегодняшнего дня силы АТО начинают отвод артиллерийских систем по всей линии разграничения", - заявил Мотузяник.
Также он добавил, что сегодня идет "передислокация противотанковых артиллерийских систем МТ-12 "Рапира" на установленные новые места дислокации на расстояние не меньше 25 километров от согласованной линии".
Также он сообщил, что колонны к передислокации на новые позиции уже готовы, на месте находятся представители ОБСЕ, которые наблюдают за отводом.
Напомним, отвод артиллерии и тяжелой техники был предусмотрен Минскими соглашениями.
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