Завтрашнее заседание Рады начнется в 16:00

Завтрашнее заседание Верховной Рады начнется в 16:00.

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Рады.

"Пленарное заседание начнется 2 марта в 16:00", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в Распоряжение председателя ВР № 296 от 26 февраля 2015 года "О созыве пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва".

Распоряжение об изменении времени начала пленарного заседания в понедельник руководитель Парламента подписал сегодня, 1 марта.

Тем временем, ранее пресс-секретарь спикера Рады, Дмитрий Столярчук, сообщил, что на сегодняшнем Совете коалиции было решено, что завтра в первой половине дня профильные комитеты подготовят согласованные проекты решений.

Гройсман в этой связи отметил: "Мы в 16.00 должны войти в сессионный зал и проголосовать за все решения".

Напомним, ранее депутаты планировали собраться 3 марта, однако позже было решено провести заседание на день раньше, чтобы принять изменения в госбюджет.