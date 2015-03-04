Военный эксперт рассказал об отводе техники и новых наступлениях Путина на Донбассе

4 марта 2015, 14:06

Мариуполь может стать очередной чертой, которую Путин перешагнет, не задумавшись.

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин надеется надавить на Украину и получить сухопутный коридор в Крым на договорных условиях. Украинской стороне необходимо отводить вооружение, чтобы  нельзя было обвинить в отсутствии стремления к миру.

Такое мнение высказал Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет Новое время

Следующее наступление РФ, скорее всего, будет осуществляться сразу по нескольким направлениям – чтобы разодрать наши силы, говорит эксперт.

"Сегодня штаб АТО сообщил о начале второго этапа отвода артиллерии от линии разграничения с боевиками в Донбассе. Конечно, мы взяли на себя обязательства в соответствии с меморандумом Минск-2 и должны показать, что их выполняем. Начало отвода вооружений необходимо, чтобы украинскую сторону нельзя было обвинить в отсутствии стремления к миру.

А вот темпы и объемы отвода вооружения определяются оперативной обстановкой в районе боевых действий. О полном выводе речи не идет: все прекрасно понимают, что сторона противника нарушает перемирие, а у боевиков идет перегруппировка сил. Не нужно думать, что в Генштабе сидят дураки, которые всего этого не видят.

Скорее всего, отвод артиллерии осуществляют таким образом, чтобы в случае необходимости ее можно было в кратчайшие сроки вернуть в те районы, где наблюдается скопление российско-сепаратистских сил.

Для того, чтобы защитить солдат, которые остаются без поддержки артиллерии, также принимаются соответствующие меры. Президент уже заявил, что ведется строительство оборонных фортификационных сооружений по всей линии фронта, чтобы, во-первых, замедлить продвижение противника, а во-вторых – защитить личный состав.

В этом плане, разумеется, нам очень помогли бы поставки оборонительного вооружения из других стран, в частности, из Соединенных Штатов. К сожалению, об этом пока говорить не приходится.

При этом риск новой эскалации сохраняется. Поскольку всей этой группировкой в Донбассе руководит Россия, талантливых военачальников там хватает, и следующее наступление, скорее всего, будет осуществляться сразу по нескольким направлениям – чтобы разодрать наши силы, которых все-таки недостаточно, чтобы обеспечить оборону на протяженности всей линии фронта.

Начать могут с удара севернее Донецка или со стороны Луганска, а после того, как мы перекинем туда свои силы, организованное и хорошо подготовленное наступление пойдет на мариупольском направлении в сторону Крыма. Это не обязательно будет атака на сам Мариуполь, главное – южный вектор. Напасть могут и на Бердянск в обход Мариуполя. Основной удар, скорее всего, состоится в пределах этого плацдарма.

Дело в том, что вряд ли Путин собирается пробивать коридор в Крым силой. В таком случае коридор придется защищать, а для этого необходимы куда более значительные группировки российских войск, чем те, которые сейчас находятся в Донбассе. Но иным способом захваченные силой территории РФ не удержать.

Российский президент может рассчитывать на то, что после интенсивной атаки и новых потерь ему удастся усадить нас за стол переговоров и уже на договорных условиях добиться от Украины выделения ему сухопутного коридора в Крым. Тогда его вообще не понадобится защищать.

Запад, конечно, называл Мариуполь "красной линией". Но установленные Западом линии пересекались уже столько раз, что их никто не воспринимает серьезно. Так и Мариуполь может стать очередной чертой, которую Путин перешагнет, не задумавшись, а Запад за это всего лишь погрозит ему пальцем",- подытожил эксперт.

Напомним, 2 марта главы стран "нормандской четверки" во время телефонного разговора договорились о размещении наблюдателей ОБСЕ на всех точках нарушения режима прекращения огня.

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