Военный эксперт рассказал о подробностях "отвода" боевиками тяжелых вооружений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на сайте организации разместила отчет о своей работе по состоянию на 11 марта 2015 года. СММ в отчета констатирует, что "наблюдает за передвижением тяжелого вооружения от контактной линии к соответствующим линиям отвода", - говорится в официальном сообщении.

В то же время, представители СММ тут же отмечают, что, "хотя СММ следит и наблюдает за отводом тяжелых вооружений, однако пока что Миссия не имеет возможности верифицировать отвод. Для того, чтобы СММ могла подтвердить отвод вооружений, СММ необходимо иметь базовые данные: где вооружения базируются в данное время, какими маршрутами их будут отводить, а также места, где тяжелые вооружения будут сконцентрированы/храниться".

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Главреду" рассказал подробности "отвода" вооружений боевиками.

"Решил пойти навстречу Миссии и предоставить информацию о местах хранения тяжелой техники и систем ракетно-залпового огня боевиков на территории Луганской области, с тем, чтобы ее представители имели возможность убедиться, что на территории области, которая находится под контролем боевиков, процесс отвода носит бутафорский, декларативный характер", - подчеркнул Снегирев.

Также он сообщил:

"Тяжелое вооружение

1) г. Луганск, ул.Боженко,148. Место хранения тяжелой бронетехники и систем залпового огня "Град". Координаты: 48.517063 39.302927

2) г. Луганск, село Ювилейное, ул. Артема,1а. Место хранения тяжелой техники. Координаты: 48.547075 39.174515

3) г. Луганск, с. Ювилейное, шахта Мащенская, мехцех. Ремонт и хранение тяжелой бронетехники. Координаты: 48.523323 39.196643".

Эксперт напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в центральном штабе вооруженных сил Альянса в Европе, заявил, что тяжелые вооружения со стороны сепаратистов отводятся, но непонятно куда их отводят.

"По риторике НАТО видно: там подозревают, что отвод вооружений сепаратистами проводится, возможно, для приготовлений к новому наступлению. Фактически, идет речь о том, что российские войска и местные бандформирования активно перегруппировываются и активизируют ресурсы материального обеспечения, восстанавливают боеспособность и формируют ударные группы в местах вероятного наступления, а именно: Станица Луганская и г. Счастье", - заявил он.

Снегирев резюмировал, что предоставленные им координаты – это контролируемая утечка информации.

"В эту категорию входит только та информация и те координаты, по которым, из-за режима "перемирия", не может быть нанесен огневой удар силами ВСУ. Все указанные объекты требуют пристального внимания со стороны наблюдателей ОБСЕ", - добавил эксперт.

Напомним, ранее в штабе АТО заявили, что не собираются полностью завершать отвод тяжелых вооружений до тех пор, пока боевики не выполнят свои обязательства по перемирию.