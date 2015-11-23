После инцидента в Крыму российские войска были приведены в боевую готовность — Кива

После инцидента с ведущей в Крым линией электропередач в Херсонской области усилено патрулирование.

Российские войска вблизи линии соприкосновения также приведены в боевую готовность, рассказал заместитель начальника Херсонского областного управления МВД Илья Кива, сообщает телеканал "112".

По его словам, было принято решение усилить патрулирование в Херсонской области.

"Это связанно с тем, что в период падения опор и подрыва опор российские войска подошли вплотную к прямой линии соприкосновения. Были подогнаны реактивные системы "Град", и это фактически на всех трех направлениях", — заявил он.

Он отметил, что есть информация о том, то российские войска были приведены в боевую готовность.

"Один из возможных вариантов развития событий — чтобы они не восприняли данную энергетическую блокаду как причину ввода, продвижения российский войск в Украину", — подчеркнул Кива.

Вечером 21 ноября поврежденные ранее электроопоры в Херсонской области, по которым Крым снабжался электричеством с территории Украины, взорвали. После этого практически во всех городах Крыма началось аварийное отключение электроэнергии.

Один из организаторов акции по блокаде поставок электроэнергии в оккупированный Крым Ленур Ислямов заявил, что повторного подрыва опор линий электропередач в Херсонской области не было, а поврежденные опоры упали от ветра.

В Крыму без электроснабжения остаются 1,641 млн человек.

Напомним, обесточенный Крым: активисты назвали условия подачи электроэнергии на полуостров.