После инцидента в Крыму российские войска были приведены в боевую готовность — Кива

В Херсонской области усилено патрулирование.
После инцидента с ведущей в Крым линией электропередач в Херсонской области усилено патрулирование.
Российские войска вблизи линии соприкосновения также приведены в боевую готовность, рассказал заместитель начальника Херсонского областного управления МВД Илья Кива, сообщает телеканал "112".
По его словам, было принято решение усилить патрулирование в Херсонской области.
"Это связанно с тем, что в период падения опор и подрыва опор российские войска подошли вплотную к прямой линии соприкосновения. Были подогнаны реактивные системы "Град", и это фактически на всех трех направлениях", — заявил он.
Он отметил, что есть информация о том, то российские войска были приведены в боевую готовность.
"Один из возможных вариантов развития событий — чтобы они не восприняли данную энергетическую блокаду как причину ввода, продвижения российский войск в Украину", — подчеркнул Кива.
Вечером 21 ноября поврежденные ранее электроопоры в Херсонской области, по которым Крым снабжался электричеством с территории Украины, взорвали. После этого практически во всех городах Крыма началось аварийное отключение электроэнергии.
Один из организаторов акции по блокаде поставок электроэнергии в оккупированный Крым Ленур Ислямов заявил, что повторного подрыва опор линий электропередач в Херсонской области не было, а поврежденные опоры упали от ветра.
В Крыму без электроснабжения остаются 1,641 млн человек.
Напомним, обесточенный Крым: активисты назвали условия подачи электроэнергии на полуостров.