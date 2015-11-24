Обозреватель об энергоблокаде Крыма: "клиент" начинает нервничать

Энергетическая блокада оккупированного Крыма привела к тому, что Россия начала нервничать и грозить Украине отключением газопоставок.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Блокада Крыма похоже достигает своих целей — "клиент" начинает нервничать, — шутит обозреватель. — "А мы вам газ перекроем!" А мы такие: "А он нам и не нужен, мы будем весь брать в Европе. Тем более зима опять теплая, мировое климатическое правительство опять играет на нашей стороне".

"Запад выражает очень едва заметную озабоченность. Это нормально", — резюмировал эксперт.

Чуть позже он развил свой пост: "Некоторые задают вопрос — "А чего нельзя было это сделать год назад?" Потому что наша армия должна быть готова к самой непредсказуемой реакции противника — ПВО, радары, Джавелины и т.д. должны быть в шаговой доступности и Конгресс должен был принять оборонный бюджет с разрешением на поставки летального оружия (в случае чего) и с 300 млн. долл на расходы. Вот поэтому и не "слетает с катушек" наш буйный сосед сейчас".

Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия прекратит поставки газа Украине, если не получит предоплату, а "предоплаченного газа хватит лишь на несколько дней".

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Конец света" в Крыму: какие последствия будет иметь энергетическая блокада полуострова?