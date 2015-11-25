Иванюк сформировал приватизационные ориентиры для "Укрспирта" — финаналитик

"Приватизация "Укрспирта" — вопрос времени и политической воли, — считает финансовый аналитик Александр Крамаренко. — Да, через эту госкомпанию реализуется госмонополия на производство спирта — для контроля за уплатой акцизов. Поэтому властям необходимо сформулировать долгосрочную политики по поводу госмонополии — чтобы обозначить инвестору условия надолго. Роман Иванюк и его команда за год управления "Укрспиртом" выстроили менеджмент, привели финансы в порядок и даже реализовали несколько пилотных инвестпроектов. Так что ориентиры и для продавца, и для потенциальных покупателей сформированы. Осталось провести инвентаризацию и аудит".

В авторской публикации для издания "Сегодня" эксперт говорит о том, что только за счет новых закупочных процедур, внедренных командой Иванюка, пришедшей в "Укрспирт"в декабре 2014 года, удалось сэкономить на приобретении сырья около 101 млн грн.

"В итоге, только на закупках зерна компания смогла сэкономить около 76 млн грн, — подчеркивает автор. Крамаренко также считает, что "помимо оптимизации закупок, на предприятиях ГП "Укрспирт" добились снижения энергоемкости производства на 15%, что позволило сэкономить только за счет этого 37 млн грн. Еще около 25 млн грн сэкономили за счет привлечения альтернативных "Нафтогазу" поставщиков газа".

Напомним, в середине ноября 2015 года Министерство аграрной политики и продовольствия объявило третий по счету конкурс на должность главы Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт". Первый конкурс провалился весной — так как в финале всплыли неоднозначные кандидатуры. Во втором конкурсе — практически та же ситуация. Возможно, именно по этой причине — постоянных скандалов — и.о. руководителя "Укрспирта" Роман Иванюк, несмотря на то, что был фаворитом конкурса, отказался от дальнейшего в нем участия и отозвал свою кандидатуру перед финалом.