Глава Госпогранслужбы отчитался о реализации проекта "Стена" на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины продолжает реализацию проекта "Стена" на границе с Россией.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ведомства Виктор Назаренко.

"Вы знаете, что этот проект рассчитан на три года. Если говорить об этом годе, то мы получили финансирование в размере 400 млн грн. Работы проводятся на всей украинско-российской границе, но сегодня сосредоточены усилия на территории двух областей — Черниговской и Харьковской", — рассказал он.

По словам Назаренко, уже обустроено почти 220 км противотанковых рвов, более 40 км рокадной дороги, установлены 23 наблюдательные вышки и 17,5 км оградительного забора.

Глава погранслужбы отметил, что создается не просто граница с ограждениями, а интеллектуальная граница с соответствующими системами наблюдения, выявления и поражения целей. "Кроме того, у нас есть план первоочередного обустройства морского участка границы на территории Донецкой, Запорожской и Одесской областей. Это составляющая часть данного проекта, и работы уже идут. Кабмин на сегодняшний день уже одобрил концепцию Государственной целевой правоохранительной программы обустройства и реконструкции госграницы на 5 следующих лет. В начале года мы должны будем отработать детальный план этого обустройства", — подчеркнул он.

Что касается морского участка, по его словам, он имеет свою специфику, с учетом которой будет создаваться система визуально-технического наблюдения с привлечением современных комплексом выявления целей и реагирования на обстановку. "Также речь идет об инженерных сооружениях, которые связаны с обороной отдельных участков, где возможна высадка десантов и ДРГ. Американские коллеги планируют до конца года начать установление в Мариуполе современной станции наблюдения, которая имеет много составляющих: тепловизионную, радиолокационную, видеообнаружение целей, в том числе самых небольших", — сказал он.

В перспективе, по словам Назаренко, Госпогранслужба планирует установить 6 подобных комплексов по Азовскому морю, после этого начать их установление в Черном море.

Напомним, весной возобновится призыв в пограничную службу.