Вопрос отмены виз для Украины будет решаться в первые месяцы 2016 – Климкин

Законодательное оформление Европейской комиссией безвизового режима для Украины будет в первые месяцы нового года.

Об этом заявил на конференции в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Крым.Реалии.

"Когда его (решение – КР) оформят – это вопрос Еврокомиссии, не буду комментировать внутренние дела Еврокомиссии. Конечно, это будет в течение первых месяцев, это не продлится весь год", – сказал Климкин.

Министр приветствовал одобрение Европейской Комиссией в пятницу положительного отчета о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом и выразил надежду, что на решение о безвизовом режиме с Украиной не будет влияния политического фактора. "Для нас очень важно, чтобы этот процесс происходил без влияния политики – я имею в виду, прежде всего, восприятие миграционного кризиса", – добавил Климкин.

По его словам, соответствующие переговоры были проведены со всеми странами-членами ЕС без исключения, и они были положительными.

Климкин также отметил, что Украина должна продолжить выполнение поступивших от Европейской Комиссии предложений в части борьбы с коррупцией. 18 декабря Еврокомиссия одобрила отчет о безвизовом режиме для Украины. Оценив состояние выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима, Еврокомиссия намерена в начале 2016 года представить на рассмотрение Совета ЕС законодательное предложение отменить визы для граждан Украины. Об этом речь идет в выводах "безвизового отчета".

Ранее в МИД Украины заявляли, что Евросоюз может ввести безвизовый режим для граждан Украины летом-осенью 2016 года.

Напомним, Украинцы кровью заслужили безвизовый режим с ЕС — Порошенко.