УКРОП поддержит инициативы "Самопомочі" и партии Ляшко по перевыборам в Кривом Роге

Нардеп, член политсовета партии УКРОП Андрей Денисенко призвал коллег по парламенту поддержать законодательные инициативы относительно новых выборов в Кривом Роге, внесенные в Верховную Раду "Самопоміччю" и Радикальной партией Олега Ляшко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик отметил, что речь идет о законопроекте относительно повторных выборов городского главы и проекте постановления ВР об одновременных выборах мэра и горсовета.

Народный депутат считает, что обе инициативы имеют право на жизнь: законопроект "Самопомочі" является логичным с точки зрения обнаруженных нарушений, а документ Радикальной партии предлагает более широкий и более системный подход к ситуации.

"Депутаты от УКРОПа будут голосовать за оба проекта, предложенные нашими союзниками. Мы просто обязаны поддержать веру украинцев Кривбасса в справедливость, восстановить там действие закона и вернуть людям право голоса", — отметил Денисенко.

Кроме того, член политсовета партии призвал всех народных избранников, которые искренне поддерживают проведение законных выборов в Кривом Роге, не искать разногласий и голосовать за обе инициативы.