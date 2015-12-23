Эксперт о группах влияния в Кремле: ковыряться в этом политическом навозе — удовольствие ниже среднего

В России есть группы влияния, одна часть из которых заинтересована в продолжении агрессии против Украины, вторая — по некоторым причинам (личным, финансовым) выступает против этого.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременкорассказал на чате в "Главреде".

"В последнее время приходится много слышать, читать о наличии в Кремле нескольких групп влияния на выработку решений по внешней и внутренней политики РФ. Должен признаться, что ковыряться в этом политическом навозе — удовольствие ниже среднего", — заметил политический эксперт.

"Для нас важно четко понимать результат процесса политического брожения в Кремле — продолжение вооруженной агрессии против Украины и оккупация Крыма. На самом деле, кроме небольшого сегмента ВПК и Вооруженных сил, никто в России не выиграет от войны в Украине. Приходится ждать, пока экономическое положение их государства объяснит это россиянам со всей очевидностью", — подчеркнул он.

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему Кремль не избавится от имперской психологии.

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