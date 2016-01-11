"Крымнаш" в шоке: журналист рассказал о шансах Украины вернуть полуостров

11 января 2016, 10:36

"Крымнаш" так и остался виртуальной картинкой российского ТВ, обезумевшего от собственного вранья, отмечает журналист.

"Крымнаш" дал старт серии персональных поражений президента Владимира Путина. Аннексированный РФ Крым находится в "коматозном" состоянии, и уже в этом году возможности Украины насчет его возвращения могут расшириться.

Такое мнение высказал крымский журналиста Сергей Крымов для "Апострофа".

"Крымнаш" встретил Новый год в коматозном состоянии. Пропагандистский триумф угас окончательно, управленческая несостоятельность и политические просчеты легли мертвым грузом на российскую экономику. К концу 2015 года стало очевидно, что Запад не согласится на предложенные Кремлем геополитические размены. Перед Киевом открывается широкое окно возможностей и перспектив возвращения утраченной территории", — считает эксперт.

Сейчас в вопросе возвращения Крыма первую скрипку играет не столько власть, сколько гражданское общество и активисты. Продовольственная, а затем и энергетическая блокада полуострова (при всех их недостатках) показали полнейшую управленческую непригодность команды "премьера" полуострова Сергея Аксенова, широко известного в узких криминальных кругах под кличкой "Гоблин", и неспособность федерального центра обеспечить полуостров. "Крымнаш" так и остался большой потемкинской деревней, виртуальной картинкой российского ТВ, обезумевшего от собственного вранья.

При разработке реальной стратегии деоккупации стоит учесть ряд важных моментов. Крым, как показала практика, оказался не ценным приобретением, а ядовитым плодом, который россияне поспешили проглотить. Исходя из логики текущего процесса, Кремль в 2016 году будет все дальше дистанцироваться от украденного полуострова, игнорировать его социальные проблемы, перекладывая ответственность на местных "начальников". В Москве всерьез задумываются над переводом Крыма на "хозрасчет". Дела в российской экономике настолько плохи, что денег не хватает даже на "сакральный" полуостров. В глазах Москвы Аксенов и действующий с ним в одной упряжке "спикер" Владимир Константинов перешли из категории "героев" в разряд мальчиков для битья. Пока их лупили дозировано, ограничивая в административном влиянии и заводя уголовные дела на подчиненных. В новом году удары будут жестче.

Москва не признает своих ошибок, а финансирование существенно сократит. Пресловутую "федеральную целевую программу" так и не запустили. В новом году Кремль, скорее всего, пойдет на ее фактическую ликвидацию. Никаких "больших российских денег" полуострову не видать. Большая часть средств уйдет на "мосты" в Крым (как бы транспортный и "энергетический") и обеспечение военного контингента. По сути, эти прожекты — продолжение "олимпийского пиршества" московских клептократов. Они не нацелены на решение логистических и прочих проблем оккупированной территории.

Уже сейчас между крымской полукриминальной "элитой" и московскими чиновниками лежит тень недоверия. В новом году она превратится в пропасть" — пишет журналист.,

"В начале прошлого года в сторону Администрации президента полетели обвинения, что украинские власти только на словах намерены вернуть утраченные территории. Говорилось и о том, что правительство и парламентариев вполне устраивает сложившийся статус-кво, а некоторые неплохо зарабатывали на поставках продуктов и промышленных товаров на аннексированный полуостров. Надежда зиждилась только на принципиальности США и ЕС, а также глупости и откровенном авантюризме Кремля, загоняющего РФ в очередной тупик.

Российский президент Владимир Путин, не подумав, "хапнул" Крым. После, желая начать торг с Киевом и Вашингтоном, развязал "гибридную войну" на Донбассе, но и там потерпел поражение. Два этапа Минского переговорного процесса и подписанные соглашения не принесли россиянам ожидаемого успеха. Проблема Крыма не снята с повестки дня, санкции разрушают остатки "путиномики", "Искандеры" перестали хохотать. Имея в тылу непризнанный "Крымнаш" и разлагающиеся террористические "республики" Донбасса, Москва сунула руку еще и в сирийский капкан. Операция на Ближнем Востоке изначально было затратной и бесперспективной. Там Москва умудрилась напороться на турецкие интересы. Анкара не стала разводить политес и после нескольких официальных предупреждений сбила российский бомбардировщик.

"Крымнаш" дал старт серии персональных поражений Путина. К осени 2015 года стало очевидно, что США не пойдут ни на какие "мюнхенские сговоры" с Россией по Украине. "Подлые" американцы весь прошлый год сопротивлялись, игнорируя потуги российских дипломатов, которые чуть ли не открыто предлагали Вашингтону вернуться в ялтинско-потсдамский мир с фиксированными сферами влияния. Контакты Белого дома с Кремлем стали формальностью, они не привели к снятию санкций. Напротив, Вашингтон ввел в действие первый пакет ограничительных мер против Москвы уже за сирийскую кампанию.

Ситуация для Путина настолько плохая, а достижений настолько мало, что Москве для поддержания пропагандистского куража пришлось организовать откровенно клоунский "соцопрос" по поставкам украинской электроэнергии на полуостров. Насчитали аж 93% респондентов...

Недоработки Киева отчасти компенсировали провалы Кремля. С весны 2014 года украинские власти так и не разработали внятную стратегию возвращения оккупированного Крыма. Понятно, что такие документы носят строго секретный характер, и никто в здравом уме не будет требовать от Банковой или СНБО раскрыть подробности, но Петру Порошенко достаточно было просто сказать: "Стратегия есть, план определен. Мы работаем". Страна пока этого не услышала. Зато мы получили "свободную экономическую зону", позволившую украинскому бизнесу на полуострове поднять оккупационный флаг и не платить Киеву налоги", — подытожил Крымов.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что аннексировавшая Крым Россия уже почувствовала, что полуостров не может полноценно жить без Украины.

фото: apostrophe.com.ua

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Россия Путин Украина Крым возвращение Крымов
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