Джемилев о заявлении "гоблинов" на блокаду Крыма: абсурд, теперь по-другому заговорили

13 января 2016, 14:21

В Крыму местные "власти" приняли заявление,  в котором обвинили Украину в "геноциде в отношении полуострова.

Мустафа Джемилев

В оккупированном РФ Крыму власти приняли заявление, в котором обвинили Украину в "геноциде в отношении Крыма", указывая на гражданскую акцию по блокаде полуострова, которая продолжается с сентября 2015 года.

В свою очередь народный депутат Украины, лидер крымских татар и один из инициаторов блокады Мустафа Джемилев назвал заявление "горсовета" Крыма абсурдным.

В частности, в заявлении говорится об опасениях "террористической угрозы", которая, как считают оккупационніе власти, исходит от участников акции, сообщает "Крым.Реалии"

В заявлении, так называемые депутаты "госсовета" напоминают о прекращении поставок электричества с материковой  части Украины.

Сообщается, что оккупанты просят Москву "включить вопрос о блокаде Крыма в качестве экстренного в повестку дня Совета Безопасности ООН и по результатам рассмотрения передаче его на рассмотрение Международного уголовного суда".

"Депутаты госсовета" призвали генеральную прокуратуру, следственный комитет Российской Федерации также провести расследование по факту блокады.

По словам Джемилева, действия российской власти Крыма, сделавшей подобное заявления, лишены логики, поскольку еще недавно в Крыму утверждали, что полуостров не нуждается в электроснабжении с материковой части Украины.

"С самого начала они говорили: как хорошо, теперь мы полностью будем независимыми, сейчас примем меры, консолидируем народ. "Гоблин" (так называемый глава Крыма Сергей Аксенов) говорил, что надо награду дать и Чубарову, и Ислямову, и Джемилеву, за то, что они так хорошо консолидировали наш народ, а теперь по-другому заговорили", — сказал Джемилев.

Он напомнил, что Украина предлагает Российской Федерации заключить договор на поставку электроэнергии в Крым, но Россия не соглашается из-за требования украинской стороны указать в договоре полуостров оккупированной украинской территорией.

"Они что, хотят, чтобы мы нарушили свой закон, нарушили резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, где говорится, что Крым —это территория Украины? Мы же не будем писать в угоду Путину, что это "федеральный округ Российской Федерации". А потом, в соответствии с конвенцией Генеральной ассамблеи ООН от 1949 года, всю ответственность за правовое, социальное, экономическое положение людей на оккупированных территориях несет оккупант, а никак не страна, которую оккупировали. Поэтому жалоба не по тому адресу", — подчеркнул Мустафа Джемилев.

На вопрос, могут ли в международных организациях серьезно отнестись к этому заявлению, Мустафа Джемилев ответил: "Да нет, конечно, это абсурд".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не будет продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину после отказа от закупок украинской энергии для оккупированного Россией Крыма.

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