Боевики что-то затевают: стянули к Попасной 2 тысячи "штыков" и 150 бронемашин

В полосе Первомайск—Стаханов—Брянка, городах, наиболее приближенных к контролируемой силами АТО Попасной на Луганщине, наблюдается сосредоточение сил и средств боевиков и российских военных — не менее 2 тысяч человек личного состава боевиков и до 150 единиц военной техники.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, продолжается переброска дополнительных подразделений боевиков в данный район, соблюдаются меры по скрытому передвижению вооружений. Первомайск закрыт на въезд для гражданских лиц (кроме жителей с местной регистрацией), на дорогах террористы организовали усиленные патрули.

В Стаханове отмечается усиленная вербовка местных жителей для создаваемых новых подразделений (в частности, вербовка ведется на базе Стахановского центра занятости), на предприятия города направлены письма о предоставлении списков военнообязанных, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что с начала года в сторону Первомайска продолжалась переброска бронетехники боевиков.