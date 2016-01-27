СНБО утвердил стратегию кибербезопасности и военно-административное деление Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил новое военно-административное деление Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Члены СНБО Украины утвердили новое военно-административное деление территории Украины, регламентирующее разграничение территории государства на военные и административные зоны в интересах обеспечения обороны страны", — говорится в сообщении.

Вместе с этим отмечается, что военно-административное деление определяет территориальное распределение ответственности и полномочий органов военного управления Вооруженных Сил Украины в сфере обороны государства на суше, в воздушном и морском пространствах.

Кроме того, СНБО принял стратегию кибербезопасности Украины. "На заседании принята за основу Стратегия кибербезопасности Украины с учетом вызовов, стоящих перед нашим государством: агрессивных действий Российской Федерации, усилением тенденций использования киберпространства разведывательными и специальными военными структурами, террористами и криминалитетом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стратегия кибербезопасности предусматривает развитие национальной системы обеспечения защиты киберпространства, своевременного выявления и нейтрализации киберугроз, а также предотвращения их с учетом практики ведущих государств-членов НАТО и ЕС.

Также в Стратегии говорится о координации, взаимодействии и распределении полномочий и ответственности органов сектора безопасности и обороны Украины в вопросах кибербезопасности, кибернетической защиты и противодействия кибертерроризму и киберпреступности.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине необходимо утвердить новое военно-административное деление.