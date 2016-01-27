Украине нужны ракеты и боеприпасы: Порошенко потребовал наладить производство нового вооружения

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО заявил, что достигнута договоренность с иностранными партнерами об открытии на территории Украины на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса совместных предприятий по производству самых современных образцов оружия.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

"Глава государства сообщил, что во время международных визитов его, членов правительства достигнуты договоренности об открытии совместных производств на территории Украины на базе предприятий оборонпрома самых качественных и самых современных образцов оружия", — говорится в сообщении.

Кроме того, Президент подчеркнул необходимость создания в Украине производства ракет и боеприпасов. Президент также поручил государственным заказчикам вместе с Государственным концерном "Укроборонпром" при планировании государственного оборонного заказа в 2016 году обеспечить разработку и закупку в интересах Сухопутных войск ВСУ ракетного вооружения в рамках проекта "Ольха", комплексов крылатых ракет на основе технических решений проекта "Нептун", новых образцов артиллерийских систем, высокоточных ракет и боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов, новых средств автоматизации артиллерийских подразделений, автоматизированных комплексов разведки.

Особое внимание Порошенко обратил на беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные, бронетранспортеры нового поколения, средства связи и управления, навигационную аппаратуру, технологии и материалы космической разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, и конструкторское бюро "Южное" совместно реализуют проект ракетного комплекса "Сапсан".