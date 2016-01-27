Самолеты и вертолеты: Порошенко пообещал армии новое вооружение

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО заявил, что в 2016 году для Воздушных сил ВСУ планируется разработать и закупить модернизированные самолеты и вертолеты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Глава государства сообщил, что для Воздушных сил Вооруженных Сил планируется разработка и закупка модернизированных самолетов, вертолетов, создание зенитного ракетного комплекса средней дальности, модернизация имеющихся зенитных ракетных комплексов, средств радиолокации, станций оптоэлектронного подавления", — говорится в сообщении.

Также для Военно-морских сил, по словам Порошенко, будут закуплены морские средства поражения и проанализировано закупку боевых кораблей и бронированных артиллерийских катеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко потребовал наладить в Украине производство нового вооружения.