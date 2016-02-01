Порошенко договорился с Меркель о встрече глав МИД в "нормандском формате" на следующей неделе

Ближайшая встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел состоится в Париже на следующей неделе.

Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время переговоров в Берлине, передает пресс-служба главы государства.

"Стороны договорились, что следующая встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел состоится в Париже на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "нормандская четверка" продлила Минские соглашения на 2016 год.