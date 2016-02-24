Порошенко снова заявил об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко снова заявил о перспективе возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе.

Об этом глава государства заявил выступая перед выпускниками Национального университета обороны им. Ивана Черняховского, пишет УНИАН.

"Даже при оптимистическом сценарии на Донбассе, даже при длительном перемирии, которое перешло в политическое урегулирование и в прочный мир, военная угроза с востока останется актуальной и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе", — отметил глава государства.

"Перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на востоке в связи с систематическим нарушением агрессором, Российской Федерацией, своих обязательств, взятых в Минске, четко просматривается на наших радарах", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко рассказал Байдену об активизации боевиков на Донбассе.