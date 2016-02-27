В Генштабе объяснили, когда на Донбассе "оживляются" боевики

На Донбассе боевики оживляют свою деятельность накануне и в ходе международных встреч, в частности, в минском формате.

Об этом руководитель пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире "5 канала", пишет РБК-Украина.

В то же время он уточнил, что террористы синхронизируют свои действия с внешнеполитической активностью властей России.

"Мы четко прослеживаем тенденцию, что боевики оживляют свою деятельность накануне и в ходе международных встреч… Именно на эти дни приходится наибольшее количество обстрелов" — отметил Селезнев.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.