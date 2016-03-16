Вывод российских войск из Сирии: чем опасно решение РФ для Украины?

По приказу президента Российской Федерации Владимира Путина Россия начала вывод части своих войск из Сирии. Так, 15 марта Сирию покинула первая группа российских самолетов, отправившись в пункты постоянной дислокации на территории РФ. В российском Минобороны уточнили, что воздушные судна, в том числе "самолет Ту-154 и многофункциональные бомбардировщики Су-34", покинули российскую военную базу Хмеймим.

"Надеюсь, что сегодняшнее решение (приказ Путина о выводе части российских войск из Сирии от 14 марта, — Ред.) будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон. Надеюсь, что это значительным образом поднимет доверие всех участников процесса", — отметил российский президент.

При этом Путин добавил, что некоторые российские военные базы по-прежнему будут продолжать работу в Сирии. "Наши пункты базирования — морской в Тартусе и авиационный на аэродроме Хмеймим — будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха", — заявил лидер РФ.

Мировое сообщество позитивно отреагировало на решение России о выводе части войск из Сирии. В частности, председательствующий в Совбезе ООН представитель Анголы Исмаэль Гаспар Мартинс заявил, что члены СБ ООН расценивают заявление РФ положительно, поскольку "это означает, что война принимает другой оборот, и это хорошо".

Также глава британского МИДа Филип Хаммонд считает, что это решение России может иметь положительные последствия, "если являются частью реальной приверженности политическим изменениям и прекращению военных действий".

Однако некоторые политики и эксперты опасаются, что после вывода российских войск из Сирии Путин сосредоточит свое внимание на Украине. Так, сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн заявил: "Объявление о том, что Россия начнет выводить часть военных сил из Сирии, свидетельствует о том, что Владимир Путин считает, что он разбомбил и убил достаточное количество оппонентов кровавого режима Асада, чтобы обеспечить его выживание. Россия переориентирует свои ресурсы и внимание на другие регионы, и я опасаюсь, что в Украину снова приходит кровавая весна".

Эксперты рассказали "Главреду", с чем связывают решение российского президента о выводе войск из Сирии, сумел ли он добиться тех целей, которые преследовал, начиная участие в сирийской кампании, а также какие риски и опасности этот шаг представляет для Украины. В частности, эксперты отметили, что теперь дела для Украины обстоят тревожнее, и нужно быть готовыми к тому, что Россия начнет "принуждение" к миру и дружбе военными методами.

Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко:

На решение России о выводе войск из Сирии повлияла совокупность различных факторов. Но при этом нельзя сказать, что РФ удалось реализовать в этой стране все свои намерения и идеи, которые были изначально. Хотя Россия совершенно точно добилась того, что ее присутствие в Сирии сохранится, и она играет важную роль в международном урегулировании сирийского конфликта.

С точки зрения урегулирования данного конфликта, история далека от завершения, конца и края пока что не видно. Потому, безусловно, России войска были бы нужны на месте, в Сирии, для сохранения инициативы и возможности влиять на процесс. Очевидно, вывод российских войск оттуда является признанием того, что у России нет достаточного количества ресурсов для одновременного осуществления нескольких проектов: колонизации Крыма, колонизации Донбасса, военного вмешательства в сирийский конфликт и многих других, которые России обходятся очень-очень дорого.

В результате такого шага России не стоит ожидать ослабления санкций, введенных против нее, поскольку они никак не связаны с ее участием в сирийском конфликте. Хотя, так или иначе, санкции под большой угрозой и под вопросом. Но — не из-за Сирии.

Однако вывод российских войск из Сирии и сохранение ресурсов РФ, скорее всего, отразится на Украине, причем негативно. Украине следует готовиться к очередному обострению ситуации на Донбассе. Высока вероятность того, что теперь Путин сосредоточит свои военные усилия на Украине. И на такую вероятность указывает пробуксовывание минского процесса, в результате чего Путину приходится создавать ситуации, чтобы либо Украина пошла дальше, либо чтобы достигались новые договоренности. А ранее ему удавалось этого достичь, только когда он создавал военные проблемы.

Политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил:

Прежде всего, следует отметить, что Россия все еще сохраняет свое военное присутствие в Сирии. Ее действия по выводу части российских войск из Сирии больше напоминают своего рода отвлекающий маневр, нацеленный на то, чтобы оставить о себе хорошее впечатление при неоконченной игре. На данный момент речь идет о том, что из Сирии улетят российские самолеты, которые осуществляли бомбардировки сирийских городов. Также будет выведена часть технического персонала, который обслуживал эти самолеты. Однако является ли это выводом войск? Или это больше напоминает растянутую во времени ротацию?

Прошли боевые действия, самолеты налетали довольно большой (как для современной России) боевой ресурс, и теперь они, согласно стандартным правилам обслуживания, должны вернуться на свой аэродром для прохождения соответствующей диагностики, переоборудования и т.д. Летчики, выполнявшие военные задачи, должны вернуться в свои воинские части. Но со временем на те же сирийские аэродромы могут вернуться другие российские воинские части. В целом, если бы не прозвучало заявление Путина о выводе российских войск, то по всем признакам это бы выглядело, как обычная ротация. Ведь до сих пор на аэродромах остается военное обслуживание, которое должно обеспечить жизнедеятельность аэродромов, причем не только охрану, но и боеготовность. Там остается намного больше людей, чем просто караульные службы. Остается военно-технический персонал авиакосмических сил РФ. То есть готовность к возвращению российских самолетов — постоянная. К тому же, договоренность между Россией и Ираном о возможности полетов не отменена, то есть самолеты по-прежнему могут в любой момент снова залететь на территорию Сирии. То есть и сейчас сохраняется боеготовность.

Фактически Россия вывела ту часть войск, которая подпадала под ротацию. Новые войска могут нагрянуть в любой момент. Однако благодаря своим заявлениям РФ получила определенные политические бонусы, хотя пока что они не слишком серьезные и большие. Россия вновь оказалась за столом переговоров. До этого она была изгоем, а теперь с ней на уровне США и других ведущих стран мира начинают дискутировать в процессе серьезных глобальных переговоров. А это уже плохо. Хоть это и не признак того, что Россию признают партнером и будут во всем с ней считаться. Но Россия сумела сделать шаг, который добавил ей бонусов.

Выполнила ли Россия в Сирии те задачи, которые изначально ставила перед собой? Нет, не выполнила. А основным заданием было жестко и навсегда закрепиться на территории западной Сирии. Речь идет о провинциях, которые находятся на побережье Средиземного моря, где планировалось создать военно-морскую базу, разместить мощную инфраструктуру и создать там условия для будущей безопасности и гарантий на будущее. То есть намеревались отделить эту территорию от Сирии, как территорию отдельного квазигосударства, которая бы управлялась российскими марионетками (даже не Асадом). Этого добиться не удалось: эта территория не стала полностью подконтрольной России, на ней и сейчас действует часть оппозиции, противостоящей Асаду, там сохраняется влияние Турции, там есть угрозы и со стороны ИГИЛ. Так что эти задачи Россией не выполнены.

Выполнена промежуточная задача — Башар Асад остается при власти, сокращения подконтрольной ему территории в ближайшем времени не будет, переговоры проводятся вновь при участии Российской Федерации. Так что определенные политические достижения у России есть, но они весьма ограниченные.

Потому, думаю, возвращение России в Сирию в том или ином виде рано или поздно будет. Очевидно, после очередной вспышки насилия в данном регионе (а такая все равно будет, возможно, даже спровоцированная той же Россией) — тогда Россия вернется, чтобы якобы помочь международной коалиции (хотя международная коалиция вряд ли станет ее приглашать).

Военная кампания в Украине и военная кампания в Сирии — это не вопрос достаточного количества военных активов, а вопрос ресурсов России. А ресурсов у России сегодня не хватает даже на одну кампанию. Однако при этом у России достаточно войск, чтобы, сохраняя контингент в Сирии, создавать проблемы и для Украины, и для Китая, и для Прибалтики, и для Польши, и для других. У нее не хватает ресурсов для полноценного ведения боевых действий и содержания оккупированных территорий! Это является проблемой для России. Войска, которые выводятся из Сирии, — в основном авиакосмические войска РФ, которые не используются в войне против Украины (которые, к счастью, не бомбят украинскую территорию). Большого сухопутного контингента России в Сирии нет, в основном это или наемники, или отдельные части спецподразделений, а их у России и так хватает. То есть, с военно-тактической точки зрения, этот переброс войск из Сирии для Украины не имеет значения и не несет дополнительной угрозы. Это не те войска, которые будут воевать на Донбассе.

Другая проблема — чисто политическая: Россия сейчас продемонстрировала свою якобы договороспособность. Она якобы сделала какой-то шаг, весьма половинчатый, но формально на нем акцентировала внимание. Это значит, что другая сторона должна каким-то образом на это отреагировать и сделать шаги в ответ. Россия ожидает, что это будут шаги по снятию или снижению уровня санкций. Но я думаю, что все-таки до этого не дойдет. К тому же, вероятнее всего, Путин все равно прибегнет к какой-то провокации, потому снятия санкций не будет. Однако ситуация для Украины чуть-чуть стала тревожнее — не напрямую в военном плане, а в военно-дипломатическом.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Существуют цели России в Сирии, о которых Путин заявлял публично, а есть и такие, о которых мы не знаем и не догадываемся, чего он хотел добиться. Однозначно можно сказать, что цели, о которых российский лидер заявлял публично, явно не были достигнуты.

Однако отмечается и успех России в сирийской кампании. В частности, на какое-то время Путину удалось сохранить режим Асада. В какой-то степени ему удалось навязать свою повестку дня западным партнерам. А также ему удалось выполнить ряд символичных задач: испытать новейшее вооружение, продемонстрировать собственную решимость применять оружие без консультаций с какими-либо партнерами и без внутренних процедур согласования с парламентом и другими людьми, которые должны были бы вырабатывать коллективные решения.

Последствия такого шага как вывод российских войск из Сирии сейчас сложно спрогнозировать, но, думаю, что мы сможем их наблюдать уже в ближайшие дни и недели. ООН и Великобритания позитивно отреагировали на это, потому что роль России в сирийском конфликте с самого начала была дестабилизирующей. К тому же, Европу крайне волновал увеличивающийся поток беженцев из Сирии. Потому, безусловно, европейцы приветствовали шаг, который способен повлиять на уменьшение потока беженцев.

Однако сейчас важно задумываться над тем, какими могут быть дальнейшие шаги Путина. Прежде всего, об этом нужно думать Украине. Ведь совершенно очевидна связь между действиями России в Сирии и в Украине. И тут, на мой взгляд, следует готовиться к наихудшему сценарию. Теперь он может сосредоточить свои усилия на Донбассе. К тому же, не исключено, что он применит свой эффективный и наиболее испробованный инструмент — "принуждение" к миру и дружбе военными методами.