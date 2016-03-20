Фейгин рассказал, как кум Путина "мочит" адвокатов Савченко

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук выполняет "поручения Кремля" по дискредитации защиты украинской летчицы Надежды Савченко, незаконно заключенной в РФ.

Об этом заявили адвокаты Савченко Марк Фейгин и Николай Полозов в Facebook.

"То, что Медведчук по прямому указанию Кремля мочит из тройки адвокатов именно Фейгина и Полозова — имеет свои объяснения, но по этическим и корпоративных соображений поделиться этим до конца процесса я не могу", — заявил Фейгин.

Он добавил, что когда Савченко будет отправлена домой, он обнародует "всю информацию".

В свою очередь Полозов заявил, что "прыжки Медведчука на страницах изданий и в соцсетях в адрес адвокатов Савченко — не его личная инициатива, а поручение старших товарищей".

В частности, Фейгин упомянул комментарий Медведчука о том, что адвокат "обещает выйти из процесса, если освобождением их подопечной займусь я, а его напарник Полозов грозится включить меня в "список Савченко".

Напомним, ранее сообщалось, что против сестры Савченко в РФ активизировали дело, а к летчице могут не попасть адвокаты.