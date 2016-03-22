Теракты в Брюсселе: украинские лидеры и европолитики шокированы "атакой в сердце Европы"

Европейские политики, президент Украины Петр Порошенко, премьер Арсений Яценюк шокированы терактами, произошедшими 22 марта в Брюсселе.

Так, Порошенко на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям жертв теракта столице Бельгии.

"Шокирован смертельной террористической атакой в сердце объединенной Европы", — написал президент Украины, выразив соболезнования семьям погибших.

Порошенко также отметил, что "мы должны вместе остановить терроризм".

Shocked by deadly terrorist act in heart of united Europe. Condolences to Families of victims. We must stop terrorism together —

ПетроПорошенко (@poroshenko) 22 березня 2016 р.

Между тем премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что эти взрывы направлены на запугивания людей, написал он в Twitter.

Співчуваємо Бельгії через теракти у #Брюссель. Терор націлений на залякування народів. Колективна відповідь має бути рішучою #Brussels — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 22 березня 2016 р.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем Twitter написал: "Я шокирован и обеспокоен событиями в Брюсселе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь".

В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте в соцсети добавила: "Ужасные акты терроризма в Брюсселе. Солидарна со всеми, кто пострадал".

Terrible acts of terrorism in #Brussels. Stand in solidarity with all those affected. — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 22

березня 2016 р.