Теракты в Брюсселе: украинские лидеры и европолитики шокированы "атакой в сердце Европы"

Европейские политики, президент Украины Петр Порошенко, премьер Арсений Яценюк шокированы терактами, произошедшими 22 марта в Брюсселе.

Так, Порошенко на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям жертв теракта столице Бельгии.

"Шокирован смертельной террористической атакой в сердце объединенной Европы", — написал президент Украины, выразив соболезнования семьям погибших.

Порошенко также отметил, что "мы должны вместе остановить терроризм".

Shocked by deadly terrorist act in heart of united Europe. Condolences to Families of victims. We must stop terrorism together