В Кремле признали, что судьбу Савченко может решить только Путин

Решение относительно украинской летчицы Надежды Савченко, которая приговорена российским судом к 22 годам лишения свободы, может принять только президент РФ Владимир Путин.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так прокомментировали в Кремле слова президента Украины Петра Порошенко о готовности обменять задержанных в Украине граждан РФ на Савченко.

"Российская сторона будет действовать в строгом соответствии с национальным законодательством", — сказал он.

"В остальном решение может принять только президент. Какое, пока сказать не могу", — заявил Песков.

Между тем, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, адвокат Николай Сирый выразил мнение, что Путин может согласиться отдать Савченко на границе между Россией и Украиной в статусе осужденной, если будут весомые аргументы, на которые он пойдет, сообщает "5 канал".

"Я мало верю в вариант помилования, я думаю, что этот вариант не вписывается в путинскую логику. Я думаю, что Путин не хотел бы, чтобы Надежда Савченко вышла из-за решетки, свободно шла по территории России и достаточно быстро зашла, скажем, в полицию и подала заявление о преступлении в отношении тех лиц, которые ее похитили и преследовали.

Единственное, на что он согласится в будущем, — это на границе между Россией и Украиной в статусе осужденной отдать Савченко Украине, если будут такие веские аргументы, на которые согласится Путин", — заявил Сирый.

Адвокат также отметил, что на сегодня не существует ни одного правового пути решения проблемы Савченко, но есть правовая форма, в которую могут вложить политические договоренности.

"Что касается правовых путей, то, на самом деле, правового пути нет никакого. Есть правовая форма, в которую могут вложить политические договоренности", — подчеркнул он.

Напомним, Савченко незаконно удерживают в РФ с лета 2014 года.

22 марта российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на Донбассе для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Украинка и ее адвокаты отвергают все обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Больше по этой теме читайте в статье: Отсчет пошел: считаем часы до возвращения Савченко в Украину.