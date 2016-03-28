Военный эксперт объяснил, почему от нового командующего Сухопутных войск не стоит ждать побед

От назначения президентом Петром Порошенко руководителя АТО Сергея Попко на должность командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины не стоит ожидать никаких кардинальных изменений.

Об этом генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, в сложившейся ситуации более уместным на должности командующего Сухопутными войсками Украины был бы генерал-полковник Геннадий Воробьев, у которого есть и боевой опыт, и стратегическое мышление", — заметил военный эксперт.

"Но на эту должность президент Порошенко назначил Сергея Попко. Лично я не могу прогнозировать, что это будет большой успех. Но время и его реальные дела покажут. Однако и ранее при его участии планировались операции, готовились стратегические и тактические задачи, но никакими особыми успехами они не увенчивались. Потому не стоит ожидать никаких кардинальных изменений в связи с этим кадровым решением", — подчеркнул генерал-разведчик.

"Возможно, при правильном подборе профессиональных кадров, которые будут замами командующего Попко, начнет вырисовываться другая перспектива. Но на сегодняшний день пока что я не вижу реальных позитивов и побед от назначения Попко командующим", — резюмировал Николай Маломуж.

А экс-заместитель министра обороны, заслуженный экономист Украины Вячеслав Кредисов в комментарии "Главреду" напомнил, что армия — это не демократическая структура.

"Это — структура, которая имеет очень четкую вертикаль управления. Если Верховный Главнокомандующий или министр обороны подает ту или иную кандидатуру, я бы ее поддержал. У нас и так в парламенте дерутся и ругаются, еще не хватало, чтобы в наших Вооруженных Силах было то же самое. Потому я однозначно поддерживаю назначение, если оно осуществлено согласно действующему законодательству, а оно точно было в рамках закона", — подчеркнул Кредисов.

Напомним, в январе-феврале 2015-го именно генерал-лейтенант Сергей Попко, вместе со штабом сектора "С" непосредственно руководил боевыми действиями сил АТО в районе Дебальцевской дуги, которые закончились уходом украинских военных из Дебальцево.