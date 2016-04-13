В штабе АТО раскрыли, как боевики Донбасса пытались изнурить силовиков

В среду, 13 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 32 раза нарушали "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что под захваченным Донецком террористы, пытаясь изнурить наших бойцов, стреляли как прицельно, так и хаотично.

"В направлении Авдеевки боевики 15 раз открывали огонь по нашим позициям из минометов и вооружения меньшего калибра", — отметили военнослужащие.

По их данным, под разрывами мин оказались и защитники населенных пунктов Майорск, Водяное, а вблизи Зайцево орудующие на востоке нашей страны преступники также использовал артиллерию калибром 152 мм.

"Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг атаковал силы АТО в Песках, а в Марьинке (находятся под Донецком — ред.) снова обнаружены вражеские снайперы. Пытаясь изнурить бойцов, бандиты стреляли как прицельно, так и хаотично", — добавили в штабе.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.