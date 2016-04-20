Украина готовит очередной иск против России в Евросуд

Украина готовит очередной, пятый, иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации.

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, пишет BBC Украина.

"В рамках Европейского суда по правам человека мы имеем четыре крупных иска против Российской Федерации — уже четыре и на этой неделе будет следующий иск, о котором мы позже проинформируем. Объем их даже трудно описать — это гигабайты информации, которые мы загружаем на облачный сервер Европейского суда", — заявила Севостьянова.

Она также уточнила, что среди документов имеются фото, видео, постоянные доказательства, которые представляют собой хронологию войны.

Также, по словам Севостьяновой, российская сторона пытается всячески затягивать процесс.

Напомним, сейчас в производстве Европейского суда по правам человека находятся четыре межгосударственных дела "Украина против России".