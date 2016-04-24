Чубаров рассказал, как Украина может помешать в строительстве Керченского моста

Украина способна помешать России в строительстве Керченского моста, который соединит материковую часть РФ с оккупированным Крымом.



Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Апострофу".



"Украинское государство и наши правовые институты еще не использовали правовые рычаги для воспрепятствования строительства Керченского моста... Даже если Россия считает Крым своей территорией, то дальше есть Азовское море, которое омывает берега двух государств — РФ и Украины. И Украина может выступить против строительства этого моста. Если нам удастся создать юридически непреодолимые препятствия для России, то польза от них будет более существенной, чем попытка реализовывать другие формы морской блокады", — сказал он.



Чубаров добавил, что если нам удастся создать юридически непреодолимые препятствия для России, то польза от них будет более существенной, чем попытка реализовывать другие формы морской блокады.



Лидер крымских татар отметил, что знает о некоторых теоретических, да и практических разработках в отношении морской блокады.



"Наверное, это возможно осуществить, но думаю, они пока еще не востребованы ситуацией", — считает он.

Напомним, ранее Чубаров заявлял, что несмотря на отсутствие реакции России, международные организации должны продолжать заявлять о незаконности действий властей РФ, в частности по отношению к Украине.

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