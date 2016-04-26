В Крыму суд запретил Меджлис

Сегодня, 26 апреля, суд в аннексированном Россией Крыму постановил запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

О таком решении суда сообщает сайт "15 минут".

После оглашения приговора все собравшиеся немедленно покинули зал.

Первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял пообещал, что члены Меджлиса будут подавать апелляцию и искать все возможные пути для европейского суда.

Напомним, Минюст России внес Меджлис крымскотатарского народа в список организаций, работа которых приостановлена из-за "экстремистской деятельности".

Ранее в Совете Европы отметили, что запрещение деятельности Меджлиса в Крыму является дискриминацией крымскотатарского народа.