Лавров призвал Тиллерсона "оказывать давление на Киев"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сегодня, в четверг, 7 декабря, провел встречу с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках собрания руководителей ведомств стран-участниц ОБСЕ в Вене (Австрия).

Как сообщается на официальном сайте российского МИД, основными темами разговоров были Сирии, КНДР и Украина.

Лавров озвучил Тиллерсону требования России насчет об обязательствах США по поводу выполнения Киевом Минских договоренностей. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что эти соглашения от 2015 года являются безальтернативными.

Относительно конфликта вокруг Северной Кореи Лавров отметил, что США стоит озаботиться уменьшением напряжения – остановить военные приготовления в районе Корейского полуострова и изменить агрессивную риторику в отношении КНДР на мягкую.

Касаемо Сирии, российский и американский дипломаты обсудили вопросы налаживания переговорного процесса с участием всех политических сил этой страны, а также проблему проведения выборов.

Напомним, ранее госсекретарь США рассказал о том, почему не может быть нормальных отношений между НАТО и РФ.