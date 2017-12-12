Тука: Украине нужна диктатура, но Порошенко к этой роли не готов

Украине, чтобы спастись, нужна диктатура и упразднение парламента на несколько лет. Такое мнение выскзаал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

"С моей точки зрения, чтобы спасти Украину, нужна диктатура. Рада – это коллективная ответственность. Ни одна паскуда не сидит за то, что голосовала за Харьковские соглашения. Упразднить парламент на пять лет и дать право президенту исполнять его обязанности", - предложил чиновник.

При этом Тука добавил, что не может представить президента Петра Порошенко в роли диктатора.

"Я бы хотел видеть шаги в эту сторону, но он их не делает. Он человек компромиссов и переговоров, взаимопонимания, и это не всегда идет на пользу государству. Я до сих пор не понимаю, почему "регионалы" до сих пор бегают на свободе и даже полируют стулья в Верхновной Раде", - отметил политик.

Ранее Тука объяснил, почему Украина не могла удержать Крым.