Угроза из Крыма. В США рассказали о российском ядерном шантаже

Мне трудно предсказать, готовы ли русские использовать ядерное оружие, заявил Филипп Карбер.
Ядерная угроза, исходящая из оккупированного Крыма, является одним из элементов российской "гибридной войны".
Такое заявление сделал президент Фонда Потомак Филипп Карбер на конференции "Столетие Украины по борьбе за независимость", состоявшейся в Вашингтоне.
По его данным, есть информация, указывающая на передачу ядерного оружия из России в Крым, сообщает Defencereport.
"Я думаю, что это очень вероятная гипотеза. Но я не могу читать русские умы, и поэтому мне трудно предсказать, готовы ли они использовать его. Вполне вероятно, что они считают это политически выгодной возможностью шантажировать Запад. Однако мы ничего не должны исключать", — подытожил он.
Напомним, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на чате в "Главреде" объяснил, почему Украина не могла удержать Крым.