В США призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию вернула своих наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе и уменьшить уровень насилия.

Об этом сообщает Госдеп США по результатам телефонного разговора госсекретаря Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова.

"Отмечая обеспокоенность США в связи с ростом насилия на востоке Украины, секретарь обратился с просьбой, чтобы РФ вернула своих представителей в СЦКК и уменьшила уровень насилия", — говорится в заявлении представителя Госдепа США Гетер Науерт.

Кроме того в телефонном разговоре политики договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности и оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 декабря Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы "напряженной морально-психологической обстановки" и "пренебрежительного отношения украинских военнослужащих".

В свою очередь специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что прямые переговоры с подконтрольными Кремлю террористами "Д/ЛНР" только приведут к дальнейшему затягиванию конфликта на Донбассе.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Позже представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что Россия готова вернуть своих офицеров на Донбасс, но назвала условия.