Яценюк назвал голосование по закону о реинтеграции Донбасса "тестом на преданность"

Завтрашнее голосование за закон о реинтеграции станет тестом на преданность национальным интересам, заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Ожидаю, что завтра все украинские политики поставят правду и Украину выше, чем собственные амбиции, мелочные недоразумения или интересы спонсоров", - отметил в своей заметке на Facebook лидер НФ, комментируя запланированное на вторник голосование в Раде законопроекта №7163 о реинтеграции оккупированных территорий.

"Завтра, 16 января, Верховная Рада должна пройти главный тест на преданность национальным интересам - народным депутатам предстоит принять законопроект №7163 о реинтеграции оккупированных территорий", - написал Яценюк.

Он подчеркнул, что парламент "должен наконец-то четко закрепить правовые оценки": "Россия - агрессор. Боевые действия на Донбассе - не внутренний конфликт, а оборонительная война с Россией. Крым и Донбасс - оккупированные россиянами".

"Законодательное признание этих фактов распространит на Кремль международно-правовые обязанности оккупанта", - написал лидер "Народного фронта". Такой закон, подчеркнул он, нужен для обороны страны, расширения международных санкций против Кремля, для мирного процесса и возмещения ущерба за вооруженную агрессию и оккупацию.

"Ожидаю, что завтра все украинские политики поставят правду и Украину выше, чем собственные амбиции, мелочные недоразумения или интересы спонсоров", - резюмировал политик.