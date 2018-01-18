Яценюк рассказал о позитиве принятого закона по Донбассу

Принятие закона о деоккупации и признание Российской Федерации агрессором было принципиальной позицией фракции "Народного фронта".

"Принятие закона о деоккупации даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о вводе миротворцев, предоставления возможности украинскому государству возобновить свою территориальную целостность, вывода российских войск с украинской территории и восстановления украинско-российской границы, когда украинские войска и пограничники будут контролировать нашу территорию", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк парламентским журналистам после принятия Верховной Радой закона о деоккупации в четверг, 18 января. Он напомнил, что принятие закона о деоккупации и признание Российской Федерации агрессором было принципиальной позицией фракции "Народного фронта".

"Украинский народ сегодня увидел, что парламент способен объединяться, когда речь идет о защите национальных интересов украинского государства. Международное сообщество увидело, что волей украинского парламента Россия признана агрессором и оккупантом. И поэтому продолжение санационного режима против России и принуждение России восстановить территориальную целостность Украины снова возвращается на повестку дня мира", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" акцентировал на продолжении дипломатических шагов, которые предусматривают политическое, экономическое, санкционное давление на Россию, помощь Украине через предоставление оборонювального вооружения, в частности, решение американской администрации относительно предоставления Украине "Джавелинов", что станет существенным шагом для усиления украинских позиций.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что нынешнее решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о вводе миротворцев "на тех условиях, которые выгодны для Украины": "Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории, и самое основное – обеспечивают вывод российских наемников, оккупантов и российских вооруженных сил с территории Украины".

"Понятно, что Россия будет блокировать такую резолюцию. Но сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти. Россия - агрессор. Мы не отдадим свои территории. Мы не поддадимся на российский шантаж. И цивилизованный мир должен сделать свой шаг. Додавите на Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев и восстановлении территориальной целостности Украины", - подчеркнул Яценюк.

Он поздравил с сегодняшним историческим решением Верховной Рады фракцию "Народного фронта", Блок Петра Порошенко и другие фракции украинского парламента, "которые поставили национальные интересы выше своих узкопартийных": "Это еще одно свидетельство, что воля украинского народа для парламентариев является определяющей". "Ожидаем дальнейшие действия президента и международного сообщества относительно реализации положений закона о деоккупации и восстановлении территориальной целостности Украины", - добавил лидер "Народного фронта".