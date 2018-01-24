Порошенко уличили в "копипасте" собственных речей

Президент Петр Порошенко зачитывает одни и те же предложения в разных выступлениях.

К такому выводу пришел журналист Денис Рафальский, сопоставив отрывки из выступлений по случаю 26-й годовщины независимости Украины (24 августа 2017 года) и ко Дня соборности (22 января 2018 года). Рафальский отметил, что в обоих случаях совпадает значительная часть текста.

"Изучение программных статей Петра Порошенко приводит к неожиданным открытиям. Оказывается, Олег Медведев*, который в администрации президента не работает, хоть и пишет гаранту речи и входит в "ситуативку", ударился в самоцитирование", — написал журналист на своей странице в соцсети Facebook.

Рафальский также удивился, что никто раньше не заметил сходства в выступлениях главы государства: "Повторение - мать учения! Неужели серьезно думают, что никто не анализирует эти выступления?".

Он также привел пример подобного самоцитирования:

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