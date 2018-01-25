Суд отпустил скандальную главу Госаудита под личное обязательство

В четверг, 25 января, Соломенский суд Киева избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Такое решение на заседании озвучил судья Александр Бобровник, сообщает "Украинская правда".

"Суд постановил: ходатайство детективов удовлетворить частично. Применить в отношении Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 дней до 25 марта", — сказал судья.

Он также обязал главу Госаудитслужбы сдать все паспорта, участвовать в следственных действиях и избегать общения со свидетелями по делу.

Прокурор САП Виталий Кравец сказал, что с решением суда соглашается, но комментировать его сможет, когда увидит полный текст постановления.

"Суд подтвердил, что подозрение обосновано", — сказал Кравец.

Гаврилова отметила, что "сегодняшним решением довольна, потому что, наконец, начнется активная фаза действий", но дело против нее назвала "уголовным преследованием, которое связано с профессиональной деятельностью".

"Я бы хотела, чтобы мы все были в равных условиях, когда говорим о декларировании. И руководители НАБУ, которые тоже должны декларировать. Давайте мы будем все декларировать, а не искать у кого-то соломинку, не видя в себя бревно", — сказала Гаврилова.

Она добавила, что уже "полгода ощущает преследования со стороны НАБУ", но от обязанностей не отстранена.

"Я не могу быть отстранена от обязанностей, потому что это решает суд. И для этого будет другое заседание", — сказала Гаврилова.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили Гавриловой подозрение в подаче недостоверных данных в декларации и незаконном обогащении.

Позже заявление Гавриловой о том, что "золотые слитки имеет каждый гражданин", вызвало шквал ироничных и саркастических комментариев в Сети.