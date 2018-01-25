"Снимите вышиванку": Порошенко дал резкую отповедь журналистке в Давосе

24 января в Давосе, Швейцария, на Всемирном экономическом форуме не обошлось без инцидента.

Как сообщает ТСН, журналистка, одетая в вышитую сорочку и с микрофоном без опознавательных знаков задала президенту Украины Петру Порошенко вопрос на русском: "Зачем вы приняли закон о войне?".

Порошенко отреагировал на вопрос, сперва посоветовав журналистке "снять вышиванку". Президент согласился ответить, только если вопрос прозвучит на украинском языке. Журналистка отметила, что Порошенко "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - указал ей глава государства.

На этом разговор прекратился, представителя СМИ выпроводила охрана. По правилам форума, журналистку могут лишить аккредитации.