Саакавшили рассказал о причине своего побега на крышу при задержании

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне − лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили рассказал о причинах "побега" на крышу во время попытки его задержания сотрудниками СБУ.

Политик рассказал, что не имел никаких суицидальных намерений, сообщает "DW".

По словам Саакашвили, в его съемной квартире был плохой сигнал мобильной связи, поэтому ему пришлось и подняться на крышу.

"Мой мобильный телефон глушили. Я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", – резюмировал политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакшавили предложил сделать столицей Украины маленький город на Черкасчине.