"История может повториться". Мосийчук сравнил выезд Гужвы с убийством Бузины

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук прокомментировал новость о выезде из страны журналиста Игоря Гужвы угрозами.

Он написал пост в Facebook, в котором заявил, что данная ситуация может иметь продолжение.

"Когда же, наконец, эти кацапские уроды не смогут бежать из страны и нести ответственность за свои преступления??? Терпение лопается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!", - не сдержал эмоций "радикал".

В последующем посте он добавил, что, если государство не способно бороться с коллаборантами, то эту функцию берут на себя неизвестные патриоты.

"Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины", - уточнил он.

Как ранее сообщалось, главный редактор интернет-газеты Страна Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию и намерен просить там политического убежища, по его словам, в связи с преследованиями со стороны украинской власти.