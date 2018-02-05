У Яценюка предлагают признать выборы президента РФ в Крыму недействительными

Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе, сообщил руководитель фракции Максим Бурбак во время согласительного совета, сообщает пресс-служба фракции.

"Мы должны обратиться ко всему миру с требованием предотвратить так называемые выборы президента России на украинской территории - в Крыму. Процесс подготовки выборов и утверждения оккупационного режима в Крыму и на Донбассе сопровождается систематическим и масштабным нарушением прав местного гражданского населения. Эти международные преступления кремлевской верхушки надо остановить", - подчеркнул Бурбак.

Он напомнил, что подобное постановление по инициативе "Народного фронта" парламент принял после выборов в Госдуму РФ, где признал такие выборы на территории Крыма недействительными.

"В марте в России состоятся так называемые выборы президента. Кремль планирует организовать голосование в оккупированном Крыму. Так же, как и во время выборов в Госдуму. Напомню, что по инициативе лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка Верховная Рада приняла тогда постановление о непризнании выборов в Госдуму с соответствующими правовыми последствиями", - отметил Бурбак.

"Сегодня "Народный фронт" также зарегистрировал проект обращения Верховной Рады к международному сообществу (№7546)", - отметил руководитель фракции и призвал народных депутатов поддержать постановление.